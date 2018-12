Verifiche sul viadotto Gatto, Cammarota convoca De Maio: "Facciamo chiarezza"

Riflettori puntati sulle verifiche del viadotto Gatto: il presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, Antonio Cammarota, ha convocato l'assessore comunale all'Urbanistica, Mimmo De Maio per fare chiarezza sulla situazione.

“In riferimento alle notizie sul rinvio del deposito delle verifiche strutturali del viadotto Gatto, e facendo seguito alle richieste di molti consiglieri anche di maggioranza, ho ritenuto necessario convocare l’assessore De Maio, che in consiglio comunale dichiarò di averle visionate, nonchè il dirigente Cantarella, che a settembre riferì che erano in prossima consegna, alla seduta di venerdi 14 con onere di produrre tutta la documentazione in possesso dell’Ente. Proprio grazie alle indagini della Commissione, che nello scorso anno accertò la mancanza totale di verifiche strutturali, si procedette all’affidamento dei lavori per le necessarie indagini, che però avrebbero dovuto già essere sul tavolo, o almeno così si era detto pubblicamente”.