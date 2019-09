Viadotto di Sarno, Canfora scrive alla società Autostrade: "Siamo preoccupati"

In una nota inviata alla società Autostrade per l'Italia, al Ministro dei Trasporti e al Prefetto di Salerno, il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, il vice sindaco Roberto Robustelli e l'assessore ai Trasporti Eutilia Viscardi, in merito all'inchiesta della Procura di Genova sul crollo del ponte Morandi da cui è emerso che la relazione dei tecnici sul viadotto di Sarno (A30) non

riporterebbe le reali condizioni dell'infrastruttura, in quanto sarebbe stata artatamente modificata, esprimono "la loro preoccupazione" e chiedono agli organi competenti ed alla società interessata alla gestione, di "procedere immediatamente ad adottare tutti gli atti necessari per garantire la sicurezza degli utenti, onde evitare tragedie simili a quella del ponte Morandi".

L'appello

Nella nota, inviata anche alla Spea Engineering Spa, all'Anas Spa e al Comando della Polizia Municipale, i vertici del Comune chiedono di conoscere le reali condizioni della struttura del viadotto di Sarno "al fine eventualmente di esercitare le prerogative riconosciute dalla legge al Sindaco ed al Comandante della Polizia Municipale".