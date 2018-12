Nascondeva la marijuana in casa: arrestato 25enne a Vibonati

Un pregiudicato di 25 anni, M.P le sue iniziali, residente a Vibonati, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il blitz

Alle prime luci dell’alba, i militari della stazione di Sapri hanno fatto irruzione all’interno della sua abitazione per svolgere una perquisizione, nel corso della quale hanno rinvenuto ben 210 grammi di marijuana in infiorescenza ancora in essiccazione, altre 4 dosi della stessa sostanza già confezionate e pronte per essere vendute, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane, quindi, è stato arrestato e, su disposizione della Procura di Lagonegro, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Tutta la droga, invece, è stata sequestrata.