Vibonati, detenzione illecita di cinghiali: sequestro e denunce

I militari delle Stazioni Carabinieri Forestale di Montesano sulla Marcellana e di Sapri, nell’ambito di mirati controlli volti a prevenire e reprimere azioni in danno dell’ambiente e degli animali, hanno scoperto un sito di detenzione illecita di animali in località “Santa Lucia” del comune di Vibonati

La scoperta

I militari hanno rinvenuto all’interno di un’area boscata un significativo numero di cinghiali (Sus scrofa) allevati in recinti. Dall’ispezione dei luoghi è emerso che la popolazione di cinghiali, composta da 17 capi, è variegata quanto ad età dei capi, gli individui hanno infatti età che varia dai sette mesi ai cinque anni, riceve sostentamento quotidiano e che però non risultano titoli che autorizzino la detenzione.

La decisione

Non ci sono elementi evidenti di maltrattamento ma sussitono gli estremi della detenzione illecita di esemplari vivi di mammiferi selvatici che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica. Per la loro detenzione, occorre autorizzazione della Prefettura. La legge Regione Campania n.26 del 2012 disciplina anche gli allevamenti privati di specie cacciabili prescrivendo che gli stessi debbano essere autorizzati dall’ente Regione. Sequestrata l’intera area di circa 1500 mq, affidati in custodia gli animali per assicurarne la cura ed il sostentamento. Denunciati i proprietari dell’area.