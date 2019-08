Ruba alcolici in un market poi si nasconde in bagno armato di coltello

Si barrica nel bagno di un centro commerciale armato di coltello, per rubare alcolici. Viene arrestato poi dai carabinieri. E' accaduto ieri pomeriggio, presso il Centro Commerciale "Le Ginestre" a Vibonati. L'uomo, di origine romena, S.F.D. , era stato sorpreso a rubare degli alcolici dal supermercato. Quando è stato colto sul fatto, ha provato a fuggire, dando in escandescenza, minacciando con un coltello a serramanico le cassiere. Per poi andarsi a nascondere nel bagno della galleria commerciale. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale e del nucleo operativo di Sapri, che hanno raggiunto il bagno nel quale l'uomo si era rinchiuso, facendo irruzione e arrestandolo in flagranza. Non prima di avergli intimato di gettare il coltello. Ora è accusato di rapina, porto abusivo di armi, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato trasferito presso il carcere di Matera a disposizione dell’autorità giudiziaria.