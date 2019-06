Minaccia la moglie con un coltello davanti al figlio: nei guai 60enne di Vibonati

Momenti di tensione nel comune di Vibonati, dove - secondo una prima ricostruzione - un uomo di 60 anni del posto avrebbe minacciato la moglie di 48 anni, originaria della Polonia, con un coltello durante una violenta lite familiare, andata in scena davanti al figlio di 10 anni.

L'intervento dei carabinieri

A dare l’allarme, impaurita e sotto choc, è stata la donna che ha telefonato ai carabinieri che, in poco tempo, sono giunti nell’abitazione. Il 60enne, però, si è dato alla fuga prima del loro arrivo, ma è stato subito rintracciato e condotto in caserma per essere interrogato.

Il divieto di avvicinamento

I militari dell’Arma hanno disposto l’allontanamento dalla casa familiare che è stato anche convalido dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania. L’uomo, dunque, dovrà rimanere lontano sia dalla moglie che dal figlio. Su di lui pende l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minaccia grave nei confronti della consorte.