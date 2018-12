Scambia l'amico per un cinghiale e lo uccide: 40enne rischia il processo

La Procura di Lagonegro chiede il rinvio a giudizio nei confronti di C.G, 40 anni, che il 17 settembre 2017, sparò all’amico Michele Quinterio, 55 anni, durante una battuta di caccia, uccidendolo.

La tragedia

L’uomo venne colpito da ben nove pallettoni riportando ferite gravissime all'addome e al collo che gli costarono la vita. Il 40enne, molto probabilmente, lo aveva scambiato per un cinghiale. Per questo, subito dopo la tragedia, si diresse dai carabinieri che, dopo aver ascoltato la sua testimonianza, lo denunciarono con l’accusa di omicidio colposo. La prossima udienza è in programma per il 27 febbraio.