Campionati di karate, a Roccapiemonte targa premio all'atleta Asia Staglioli

Emozioni a Roccapiemonte: il sindaco Carmine Pagano annuncia che giovedì 3 maggio, alle ore 16, presso l'aula consiliare del palazzo comunale consegnerà, insieme all'assessore allo sport Roberto Fabbricatore, una targa premio all'atleta locale Asia Staglioli, reduce dalla conquista del titolo di vicecampionessa d'Italia di karate, con le gare disputatesi al Centro Olimpico Federale di Ostia.

Il premio

La giovane karateka rocchese sarà festeggiata alla presenza di altri rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, di familiari e di amici e colleghi del Centro Sportivo Shotokan di Roccapiemonte per il quale Asia gareggia.

Il ricordo

Alle ore 18, sempre presso l'aula consiliare del Comune, si terrà la cerimonia per il riconoscimento di cittadino benemerito al compianto Biagio Torino, giovane militare di Roccapiemonte deceduto l'anno scorso a seguito di un drammatico incidente stradale in una zona della città, Via della Pace, che proprio di recente è stata oggetto di interventi di sicurezza urbana e stradale da parte dell'Amministrazione.