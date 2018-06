Ragazzi fanno investire un gatto: le reazioni del web

Sta suscitando molto clamore un video girato ad Agropoli, in cui due ragazzi (uno che riprendeva con il telefono la scena e l'altro parte attiva dell'evento) spaventano un gatto, facendolo investire da un'auto in corsa. Nel video che sta facendo il giro del web, un ragazzo prima tenta di avvicinare il micio e poi, vedendolo allontanarsi, approfitta del passaggio di un'automobile per spaventarlo e farlo impattare con il veicolo che procedeva a velocità sostenuta.

Le indiscrezioni

Secondo alcune indiscrezioni il ragazzo, probabilmente minorenne, sarebbe già stato identificato ed anche il gatto, soccorso da alcune persone, sarebbe in buone condizioni. Nonostante tutte le attenuanti del caso, però, il gesto rimane crudele e pericoloso, avendo messo a repentaglio la vita del felino ed anche quella degli occupanti del veicolo. In molti, in queste ore, stanno chiedendo una punizione esemplare per i due ragazzi, onde evitare che episodi del genere possano riproporsi.