Video hard a Battipaglia, gli autori ebolitani si difendono: "Era uno scherzo"

Sono stati identificati gli autori del video erotico che, da alcuni giorni, sta girando su Whats App. Si tratta di due giovani di Eboli, i quali, nelle ultime ore, hanno fornito la loro versione ai carabinieri che, intanto, hanno già informato la Procura di Salerno. Ora rischiano l’accusa di diffamazione aggravata.

Il video

Nel filmato, girato in un luogo pubblico a Battipaglia, viene ripreso un ragazzo ebolitano, che avrebbe un disagio psichico, mentre ha un rapporto sessuale con una ragazza battipagliese. Entrambi sono maggiorenni. Nelle immagini si vede il volto dell’ebolitano, mentre la battipagliese ha il viso coperto dal cappuccio mentre si poggia con la testa sul petto di un “conoscente” che gli sta davanti.

La difesa

Ascoltati dai militari dell’Arma, i due responsabili del video – riporta La Città - hanno dichiarato che si è trattato di “uno scherzo” e che non era loro intenzione offendere qualcuno. E, soprattutto, che la ragazza in questione sarebbe stata consenziente. Ora, comunque, gli investigatori sono al lavoro per verificare le condizioni di salute sia di quest’ultima che del giovane affetto da problemi psichici.