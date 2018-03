“Quelle insospettabili casalinghe”: il video hard girato a Bellizzi, cresce la curiosità

“Quelle insospettabili casalinghe”: questo il titolo del nuovo film che fu girato in provincia di Salerno e precisamente a Bellizzi. Si tratta di un video amatoriale di natura erotica che vede protagonisti, nel cast, una donna di 25 anni ed un uomo di 32 del territorio. I due attori insceneranno rapporti particolari.

L'attesa

Si attendono maggiori notizie, come riporta L’Occhio, in merito ad una nuova eventuale pubblicazione e distribuzione del video che già nel 2013 fu venduto in alcune edicole. Intanto la storia continua ad incuriosire la Piana del Sele.