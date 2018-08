"Torniamo in Africa con il pedalò": il video del rapper "afrosalernitano" per Salvini, la polemica

Ha fatto il giro del web, diventando virale e attirando l'attenzione dei media nazionali, il video provocatorio di Lamin Ceesay, giovane rapper "afro-salernitano", residente nella nostra città, da anni. "Torniamo in Africa col pedalò, così Salvini è contento", ha detto Lamin nel video dedicato al Ministro dell'Interno.

Il caso

A bordo di un pedalò, insieme a due amici, il rapper ha realizzato, con il cellulare, un video-messaggio ironico per rispondere alla politica adottata dal Governo verso i migranti. Il video che si conclude con una strofa della sua ultima canzone intitolata "Fascisti di m...", tuttavia, non è piaciuto a molti salviniani e non solo: il profilo Facebook di Lamin è stato bloccato e il video segnalato e cancellato dalla sua pagina social.

I commenti

Inquietanti e razzisti, numerosi commenti per il video satirico su Facebook, nelle ultime ore (vedi foto allegate in basso ndr). Non sono mancati, ad ogni modo, diversi utenti che hanno difeso il rapper, prendendo le distanze dalle offese in circolazione sui social network. Divisi, dunque, i cittadini, in merito alla vicenda: dal video del rapper afro-salernitano, insomma, è scoppiata una vera e propria polemica nazionale.

