Videosorveglianza, l'annuncio di Piero De Luca: "Oltre 300 telecamere"

"Renderemo Salerno la città più videosorvegliata d'Italia". Lo ha detto il deputato del Partito democratico Piero De Luca, durante una conferenza stampa convocata per illustrare i progetti che riguardano i progetti dem per il monitoraggio del territorio. "Le telecamere saranno 310 - ha detto De Luca - e le posizioneremo nell'area industriale di Salerno, a Battipaglia, Fisciano e Mercato San Severino". Di controllo capillare del territorio ha parlato anche il neo presidente della provincia, Michele Strianese. "Garantiremo un controllo dettagliato e arginaremo il problema dell’abbandono illegale dei rifiuti", ha commentato.

Luci d'Artista

A proposito di telecamere e controlli, il sindaco di Salerno Enzo Napoli si è soffermato anche sul debutto di Luci d'Artista e sul primo esame sicurezza. "Serata affollata, così mi dicono. Io l'ho trascorsa a letto con l'influenza - ha commentato -. C'è stato anche il problema degli ambulanti e ne discuterò con i miei uffici. Se è necessario, incontrerò il Questore e il Prefetto. Non siamo ancora nel pieno di Luci d'Artista, ma non escludo riunioni anche con il comandante dei vigili urbani".

Cantiere tangenziale e video sorveglianza

"Entro il 15 novembre avremo anche la chiusura del cantiere sulla tangenziale di Fratte. Il traffico sarà in questo modo snellito", conclude il sindaco.

Cartellonistica e animali

"In merito alla cartellonistica affissa all’entrata di via dei Mercanti in piazza Portanova che illustra alcuni divieti, si segnala che il divieto di accesso ai cani non è da considerarsi in vigore - chiarisce una nota stampa diffusa dall'amministrazione comunale -. Per tutta la durata dell'evento Luci d'Artista, infatti, i cani non potranno accedere solo all'interno della Villa Comunale. La decisione sostenuta dall'amministrazione comunale è stata presa proprio per preservare gli animali, considerando i tantissimi visitatori che affollano la Villa Comunale nel corso della manifestazione".