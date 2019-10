Videogiochi irregolari: il Questore chiude un circolo ricreativo di Pagani

Il Questore della provincia di Salerno ha sospeso per 10 giorni l'attività di un circolo ricreativo a Pagani. Al suo interno, c'erano videogiochi fuorilegge.

La decisione

Il provvedimento è scaturito dalla segnalazione fatta dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Scafati, per la violazione all’art.110 TULPS. Durante un controllo effettuato presso il circolo, i militari hanno scoperto 2 videogiochi in uso non conformi alla normativa, entrambi sottoposti anche a sequestro. Analoghi provvedimenti di sospensione delle attività erano stati già adottati dal Questore nel periodo compreso tra luglio 2016 e settembre 2018 dopo segnalazioni della Guardia di Finanza.

La foto che pubblichiamo è di archivio.