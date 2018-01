Sicurezza ad Angri: proseguono i lavori per la videosorveglianza

Monitoraggio del territorio, sicurezza urbana e controllo elettronico ad Angri: proseguono senza sosta, i lavori per la videosorveglianza nel centro cittadino.

“In un Consiglio comunale dell'anno scorso abbiamo approvato uno stanziamento di circa 100.000 euro per l'installazione di telecamere al fine di consentire la videosorveglianza del territorio. Sono state installate una ventina di telecamere, partendo dal centro storico e proseguendo verso le periferie che restano la principale priorità di questa amministrazione. L'intero territorio comunale sarà coperto con ulteriori telecamere che verranno installate a seguito dell' affidamento del servizio di gestione della pubblica illuminazione, quindi Immediatamente dopo il collaudo di queste prime 20 telecamere, si passerà all’installazione delle restanti telecamere, almeno 30, in modo da aumentare la percezione della sicurezza da parte dei nostri concittadini. Il circuito di videosorveglianza sarà canalizzato nelle centrali di osservazioni perché le telecamere da sole non hanno alcuna funzione se non sono continuamente controllate. Stiamo pensando ad una centrale di monitoraggio che sarà installata presso il comando della Polizia locale e stiamo valutando l'ipotesi di un monitoraggio continuo anche di notte”.