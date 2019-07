Sicurezza, telecamere a Salerno e provincia: vertice Prefettura, conferenza PD

Maggiore sicurezza e più telecamere in città, per difendersi da furti e rapine ma anche dai furbetti della ZTL e dall'abbandono indiscriminato di rifiuti. Questo chiedono i cittadini a Salerno e provincia, la guardia è altissima e il problema è vissuto coma una priorità dalle comunità. Lunedì 8 luglio alle ore 11.30, nella sede del Partito Democratico, in via Manzo, a Salerno) si terrà la conferenza stampa dal tema "Sicurezza e videosorveglianza in città". Interverranno il deputato del Pd, Piero De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore all'Urbanistica e alla Mobilità Mimmo De Maio e il presidente Asi Antonio Visconti.

Il Comitato

Nel frattempo nelle ultime ore si è svolto il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Salerno Francesco Russo, a seguito della richiesta del sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che aveva sollecitato, nei giorni scorsi, un rafforzamento dei controlli sul territorio. All’esito dell’incontro, il Prefetto ha disposto l’intensificazione delle misure di prevenzione, in maniera coordinata tra le forze di Polizia, e un aumento delle pattuglie impiegate soprattutto nelle ore notturne e nelle frazioni.