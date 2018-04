Videosorveglianza a Salerno, al via l'attivazione di nuove telecamere: la mappa

Riflettori puntati sulla sicurezza, in città. Al via, infatti, da domani, 28 aprile, l'attivazione sperimentale della videosorveglianza nel centro storico di Salerno. In particolare, spunteranno le telecamere in via Antica Corte, via San Michele, via Nicola Monterisi, via Romualdo II Guarna, via Duomo angolo via Roma, via Portanova e poi in via Portanova, via Antonio Mazza, via Giuseppe Vigorito angolo via Roma, via Porta di Mare angolo via Roma, via Portacatena traversa Ave Grazia Plena Maggiore.

Parla l'assessore

E’ stato così ammodernato tutto il sistema ztl per dare permeabilità al centro storico e a breve verranno installati nuovi varchi. "I varchi e le telecamere - spiega l’assessore all'Urbanistica e alla Mobilità al Comune di Salerno, Mimmo De Maio – non devono essere visti dalla collettività come un sistema di limitazioni da infrangere o demonizzare. Si è appurato che l’utilizzo di telecamere, le limitazioni apposte, nonché le autorizzazioni concesse solo a chi dovute, hanno permesso una maggiore vivibilità per i residenti stessi, per i pedoni e per le attività commerciali presenti nell’area. I varchi, dopo un momentaneo stop dovuto a questa fase di ammodernamento, dunque, sono di nuovi presidiati. Mi appello alla cittadinanza affinché tutti rispettino le regole, animati da uno spirito di maggiore fruibilità del centro storico, meta anche dei tanti turisti presenti in città. E’ nell’interesse di tutti creare le giuste condizioni per un contesto abitativo più vivibile”, ha concluso.