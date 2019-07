Vient’e tammurriata a San Severino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Simone Carotenuto e i Tammorrari del Vesuvio in concerto, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Carmelo. Venite e portate i vostri amici, noi vi aspettiamo, l'Anima ngopp'ò ritmo rà tammurriata!