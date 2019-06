Droga sull'asse Vietri-Cava, sgominata casa di spaccio: arrestato 26enne

I poliziotti di Cava de’ Tirreni sono intervenuti, ieri, a Vietri sul Mare dove hanno arrestato un ragazzo di 26 anni, incensurato. Tutto è partito da una segnalazione giunta al commissariato metelliano rispetto ad un anomalo andirivieni di persone nei pressi di un’abitazione situata nella cittadina delle ceramiche. Di qui l’intervento degli agenti della squadra investigativa che, una volta giunti sul posto, si sono insospettiti per l’atteggiamento di un giovane che, dopo essere uscito dal portone dello stabile, ha aperto il lucchetto del cancello di accesso ad un giardino, posto nella parte posteriore dell’edificio, nascondendo qualcosa all’interno di un tubo “Innocenti”, parte integrante di una copertura in lamierato.

Il blitz

Subito dopo il ragazzo ha cercato di allontanarsi ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti che hanno recuperato, all’interno del tubo, un bilancio di precisione. Il 26enne, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di 5 tranci di hashish, confezionati con pellicola trasparente, mentre nella sua abitazione, precisamente nel comodino della camera da letto, sono stati rinvenuti altri 12 tranci di stupefacente per un peso complessivo di circa 60 grammi, un portafogli con 700 euro in contante e dietro ad un comò, all’interno di una cassaforte, altri 6650 euro. La droga e la somma di denaro sono state poste sotto sequestro, mentre il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di detenzione per spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione di ieri ha consentito di sgominare uno dei più floridi canali di spaccio di droghe leggere destinati ai giovani consumatori del centro metelliano.