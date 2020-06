Colto da malore sulla spiaggia: soccorso giovane bagnante a Vietri

Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, a Vietri sul Mare, dove la Guardia Costiera ha prestato soccorso ad un giovane colpito da un malore sulla spiaggia dello “Scoglione”. La richiesta di aiuto è pervenuta dalla centrale operativa del 118 di Salerno, che richiedeva l’intervento di un mezzo navale a causa dell’inaccessibilità via terra del tratto di spiaggia in cui si trovava il malcapitato, un ragazzo di circa 20 anni.

Immediato l’arrivo del gommone della Guardia Costiera, con a bordo il personale sanitario, che in breve tempo è riuscito a raggiungere la spiaggia e a recuperare il giovane, successivamente trasportato presso il Molo Manfredi del porto dov’ è stato affidato alle cure dei medici intervenuti.

Per segnalare emergenze in mare, come ogni anno, si rinnova l’invito ad utilizzare il numero gratuito 1530, attivo ogni giorno, 24 ore su 24, in tutto il territorio nazionale. Con l’occasione, la Guardia Costiera raccomanda di non avventurarsi in località isolate e di rispettare le norme in vigore per una balneazione sicura.