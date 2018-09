Prende un gommone e sparisce nel nulla: si cerca un 54enne salernitano

Un 54enne salernitano sembra essere scomparso nel nulla. Nella giornata di venerdì – riporta Il Vescovado – un uomo ha lasciato il molo della Marina di Vietri sul Mare a bordo in un gommone. Ma non è più tornato indietro.

Le ricerche

In azione i militari della Guardia Costiera di Salerno e i carabinieri che stanno perlustrando la zona sia via terra che attraverso mezzi aerei. Non solo. Ma, a quanto pare, sembra essere sparita anche l’auto utilizzata dal 54enne per arrivare nella nota località turistica. Al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.