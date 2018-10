Passeggiavano per Vietri con un chilo e mezzo di droga: arrestati

Arrestati due giovani salernitani per detenzione finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente. L'operazione è stata condotta ieri sera dai carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare. I due giovani, un 28enne di Vietri sul Mare e un 29 di Salerno, stavano camminando a Raito quando alla vista dei militari hanno tentato di disfarsi di due buste in plastica, contenenti complessivamente un chilo e mezzo di marijuana. Dopo aver recuperato le buste, i carabinieri hanno arrestato i due giovani e li hanno posti agli arresti domiciliari. Per loro è atteso ora il rito per direttissima