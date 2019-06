Vietri sul Mare, tartaruga trovata morta sulla spiaggia

Tanta amarezza, questa mattina, a Vietri sul Mare, dove una tartaruga marina è stata trovata morta sulla spiaggia con una profonda ferita alla testa. A rinvenire la carcassa è stata la cittadina Roberta Pecoraro.

Le indagini

Dei fatti è stata informata la Guardia Costiera che prenderà in custodia la Caretta Caretta in attesa delle disposizioni della stazione zoologica Anton Dhorn di Napoli. A loro il compito di accertare le cause del decesso.

Gallery