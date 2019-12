Capaccio, vigile del fuoco ferito ai piedi durante un intervento

Dramma per un vigile del fuoco di Eboli. Come riporta La Città, il casco rosso sarebbe rimasto ferito in seguito ad un intervento nel comune di Capaccio Paestum, per rimuovere un palo della corrente pericolante.

Il fatto

Un vigile alla guida del camion, effettuando un manovra, non si sarebbe accorto della presenza del collega in prossimità del mezzo: gli avrebbe schiacciato entrambi i piedi. Il malcapitato è stato trasportato all’ospedale “Maria Santissima Addolorata”, per le cure del caso.