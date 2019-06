Agenti di Polizia Locale ad Agropoli: al via la selezione per la graduatoria

Nuove opportunità di lavoro, nel salernitano. In particolare, ad Agropoli, è stata indetta una selezione per assumere agenti di polizia locale, per soli titoli, necessaria alla formazione di una graduatoria di istruttori di vigilanza dalla quale attingere per le assunzioni a tempo determinato, per esigenze stagionali.

I dettagli

I candidati dovranno essere diplomati, in possesso della patente di guida, cittadini italiani e di età non inferiore a 18 anni, nonchè con l'idoneità fisica all’impiego. La data della scadenza per candidarsi, portando, all'ufficio del Protocollo del Comune la domanda corredata di un documento di identità, è il 5 luglio: la selezione tra i candidati si realizza attraverso la valutazione di titoli di studio e cultura, titoli di servizio e curriculum. La graduatoria avrà validità triennale. Per ulteriori informazioni: Comune.agropoli.sa.it