Vigili stagionali sul piede di guerra: "Noi, spogliati dell'autorevolezza della divisa"

Replica al vetriolo da parte dei vigili stagionali, dopo alcune notizie diffuse su un quotidiano salernitano: gli agenti della Polizia Municipale con contratto a tempo determinato hanno, infatti, precisato di essere perfettamente capaci di “dare l’alt a un’auto in modo utile o gestire un incrocio”, contrariamente a quanto riportato dalla stampa.

La nota

"Gli agenti di polizia municipale con contratto a tempo determinato lamentano di non essere adeguatamente equipaggiati per svolgere correttamente ed in sicurezza la mansione di vigile urbano - si legge sulla nota - Inoltre gli agenti con contratto a tempo determinato sono praticamente sprovvisti di uniforme d’ordinanza, situazione indecorosa per chi lavora nel settore della vigilanza e che espone, tra le altre cose, gli stessi ad operare in situazione di pericolo in quanto spogliati di fatto dall’autorevolezza della divisa stessa", concludono i vigili stagionali.