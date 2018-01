"Vigili urbani troppo vecchi, servono assunzioni" : la denuncia della Uil Fpl

"Vigili urbani troppo vecchi a Salerno per garantire la sicurezza dei cittadini nella zona del Lungomare durante il week-end": questa la denuncia di Gerardo Bracciante, sindacalista della Uil Fpl provinciale, durante l’assemblea degli agenti della Polizia municipale di Salerno che si è tenuta ieri, presso il Comando di via dei Carrari.

L'osservazione

“La carenza di personale e l’età non più giovane degli agenti non consentono di poter svolgere in piena sicurezza tutte le attività demandate - ha aggiunto Bracciante- Con la legge Madia è possibile rispondere al fabbisogno del personale, procedendo con un piano triennale di assunzioni dal 2018 al 2020. La Uil Fpl provinciale chiede con forza che sia approntato al più presto un piano di assunzioni degno di questo nome”, ha concluso Bracciante.

