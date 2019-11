Spese per vigili urbani, la Salernitana fa causa a Comune e Soget

"Li portiamo in tribunale" L'avvocato Gian Michele Gentile, legale della Salernitana, annuncia braccio di ferro con la Soget e il Comune di Salerno, a proposito di spese extra sostenute per portare in strada i vigili urbani, a tutela non solo della viabilità ma anche della sicurezza, durante le partite interne della Salernitana.

Posizioni diverse

"Ci é stato presentato un conto di circa duecentomila euro - spiega l’avvocato Gentile – Sono servizi extra se richiesti ma la disposizione non è nostra, piuttosto del GOS, il Gruppo Operativo per la Sicurezza che viene convocato su richiesta del Questore. Non siamo davanti ad una festa privata, ad un matrimonio, ad una cena blindata, ad una specifica esigenza di un privato che richieda rinforzo di vigili urbani per proprie esigenze. La Salernitana non ha richiesto vigili. Siamo, invece, di fronte ad esigenze di ordine pubblico e ad una organizzazione dei servizi che è dello Stato. La Salernitana risponde e paga per ciò che accade dentro lo studio e non per quello che accade in strada*.