Vigili Urbani in agitazione per il mancato pagamento dei servizi della Salernitana

Sta per scoppiare la grana Vigili Urbani a Salerno. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, i caschi bianchi sarebbero in agitazione per il mancato pagamente dei servizi straordinari a favore di privati. In particolare la problmematica sarebbe relativa anche alla Salernitana che non avrebbe pagato il servizio straordinario dei Vigili Urbani per le gare casalinghe dei granata. I caschi bianchi in servizio aggiuntivo per eventi privati quali le partite di calcio, infatti, secondo i nuovi regolamenti comunali devono essere pagati dai privati e non più dal Comune. I vigili, quindi, chiedono al sindaco Napoli una pronta risoluzione della vicenda.