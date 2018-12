Vigili urbani in azione: sequestri, parcheggiatori identificati, multe

Controlli a tappeto e raffica di sanzioni elevate dai vigili urbani, nel fine settimana a Salerno.

Il report

I caschi bianchi hanno effettuato 16 sequestri di merce di vario genere (accessori di abbigliamento, giocattoli natalizi e chincaglieria varia) in diverse zone del territorio cittadino, tra via Roma, Via Mercanti, via Portacatena, Piazza Portanova, Piazza Flavio Gioia, Viale Lungomare Trieste, Piazza Mazzini. Due persone, provenienti da un altro Comune, sono state fermate, identificate e sanzionate ai sensi della Legge Regionale 1/2014 con un verbale di 5.000 euro e sequestro della merce, perché intente a vendere calzini ai clienti di Salerno Mobilità in Piazza Mazzini. Sono stati identificati 11 parcheggiatori non autorizzati in varie zona della città: Via Piave, Piazza Cavalieri Vittorio Veneto, Largo Sterzi, Via Scillato, Via Porto, Via Ligea, Viale Bandiera- area stadio Arechi, Via Carella. Sanzionati ai sensi dell'art. 7 c. 15 bis del Codice della Strada, con la notifica dell'Intimazione di Allontanamento e, successivamente, allontanati dal posto. Per tutti seguirà l'iter di natura penale così come previsto dal Nuovo Decreto Sicurezza. Due di loro sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria, perché inottemperanti al provvedimento di Divieto di Ritorno a loro carico.

Rifiuti

I vigili urbani sono intervenuti anche a tutela del decoro urbano: sono stati elevati 10 verbali per inottemperanza alle norme sulla raccolta differenziata, 5 dei quali per abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico con sanzione di 500 euro ognuno. Un cittadino residente a Salerno è stato individuato attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.