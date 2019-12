Capodanno a Salerno, "struscio" e brindisi in attesa del concerto

Aria di festa, oggi, 31 dicembre, a Salerno. In tanti, visitatori e cittadini, giunti in città per salutare il 2019 e accogliere il 2020. Brindisi e aperitivi a gogò, per il tradizionale struscio, in mattinata e fino al tardo pomeriggio, nei numerosi bar e locali del centro e non solo. Evento clou della giornata, il concerto di Irene Grandi e i Negrita in piazza Amendola, questa sera alle ore 21.30.

Il concerto

La serata in piazza sarà condotta da Metis di Meo ed Andrea Volpe: comincia alle 21.30 con l’esibizione di Irene Grandi reduce dal grande successo del suo tour “Grandissimo”. L’artista toscana proporrà agli spettatori provenienti da tutta Italia le hit più importanti del suo repertorio: Passi dell’amore, Bruci la città, Lasciala andare, Che vita è, La tua ragazza sempre e tanto altro ancora. Tocca poi ai Negrita una delle band più longeve ed importanti della musica italiana con una play list fantastica: Cambio, Sex, Ho imparato a sognare, Mama Maè, Rotolando verso sud, Gioia infinita, Magnolia. A mezzanotte, infine, il tradizionale brindisi ed i fuochi pirotecnici che faranno brillare cielo e mare, per augurare buon 2020 a tutti, al chiarore delle Luci d'Artista, ammirabili fino al 19 gennaio.

Foto di Antonio Capuano

Gallery