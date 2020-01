Vigilia dell’Epifania: apertura serale e notturna del cimitero a Pellezzano

Apertura straordinaria serale del cimitero comunale, a Pellezzano, in occasione della Vigilia dell'Epifania. La notizia è stata diffusa anche tramite l’affissione di manifesti su tutto il territorio, sui quali sono riportati alcuni versi che ricordano l’adorazione dei Re Magi presso la capanna di Gesù: “È venuto il Signore nostro re: nelle sue mani è il regno, la potenza e la gloria. Abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorare il Signore”.

Gli orari

Il cimitero resterà aperto dalle ore 20.30 fino a mezzanotte. Alle 21.30, in particolare, ci sarà la Santa Messa Solenne officiata nella Cappella del Cimitero dai Parroci delle Parrocchie del Comune di Pellezzano. Sarà possibile far visita e restare vicino ai propri cari a conclusione delle festività natalizie, giorni in cui pesa maggiormente il vuoto lasciato da familiari che sono passati a miglior vita.

La nota del Comune

Con tale momento emotivo e spirituale l’amministrazione comunale vuole dare anche la possibilità a genitori, padri e madri di bambini scomparsi di potersi recare nella notte della “BEFANA” a far visita ai propri figli. Un momento dal grande valore simbolico, attraverso il quale i familiari dei propri cari, potranno portare in dono alle persone che un tempo erano in vita le loro preghiere e il loro affetto che si conserva nel tempo. L’iniziativa mira a far considerare il cimitero come un luogo aperto e non blindato. Il primo cittadino invita la cittadinanza a partecipare a questa bella iniziativa socio-culturale con il coinvolgimento di tutti.