Vigilia Epifania a Salerno, freddo e raffiche di vento non fermano i turisti

Nonostante il calo delle temperature e le raffiche di vento, anche oggi tantissimi visitatori sono giunti a Salerno per ammirare le “Luci d’Artista”.

Le location

Presa d’assalto, ancora una volta, la villa comunale, che ospita lo zoo degli animali ed è diventata la principale attrazione soprattutto per le famiglie con i bambini. Particolarmente affollate anche via Roma e via Mercati. Folla anche nella centralissima Piazza Portanova dove, sotto il grande albero di Natale, sono in scena le “tamburriate” e i balli popolari organizzati, su iniziativa della Coldiretti. Domani, 6 gennaio, giorno dell'Epifania, si attende il pienone.