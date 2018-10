Fratte, illuminazione scarsa nella villa comunale: la denuncia di Fratelli d'Italia

"La villa comunale di Fratte a Salerno è dotata di un'illuminazione del tutto scarsa e insufficiente, con zone totalmente buie e grave pericolo per l'incolumità dei bambini". Lo scrive Elena Criscuolo, coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia.

La protesta

Nella nota stampa, Criscuolo si fa portavoce delle rimostranze dei residenti. "I frequentatori della zona - scrive - lamentano anche sui social network le difficoltà incontrate dai propri bambini, costretti a giocare a tempo: alle 18:30, a causa del buio, tutti a casa! L'amministrazione comunale deve tener conto di queste lamentele relative alla Villa Comunale di Fratte. L'interesse per questo rione si percepisce solo in occasione delle consultazioni elettorali? Fratte è Salerno! L'amministrazione comunale di Salerno dimostra ancora una volta totale disinteresse per le periferie e non solo".





