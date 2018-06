Camorra, sequestrata una lussuosa villa a Baronissi: il blitz dei carabinieri

Carabinieri in azione, a Baronissi. I militari della Compagnia di Mercato San Severino insieme con quelli della locale stazione, hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Salerno, su proposta della Procura, nei confronti di un soggetto affiliato ad un clan camorristico attivo nella Valle dell’Irno.

Il sequestro

E' emersa una enorme sproporzione tra il tenore di vita condotto dall’individuo e dal suo nucleo familiare, rispetto ai redditi dichiarati ed all’attività lavorativa svolta dagli stessi. Nel periodo di piena operatività del can camorristico a fronte di redditi assolutamente insignificanti, l’uomo aveva eseguito lavori edili di incremento e ampliamento di un bene immobiliare, trasformandolo da una casa rurale composta da 4 vani in una lussuosa villa di due piani, con 18 stanze del valore complessivo di oltre 550 mila euro. Il Tribunale delle Misure di Prevenzione di Salerno, dunque, accogliendo parzialmente la richiesta della Procura, ha disposto la confisca previo sequestro della quota ideale pari a 246mila euro circa dell’immobile in questione.