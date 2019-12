Salernitana e solidarietà: visita dei granata al "Villaggio di Esteban"

Questa mattina presso il Turnover Soccer Center di Salerno una delegazione della Salernitana, rappresentata dal segretario generale Massimiliano Dibrogni e dai calciatori Walter Lopez e Moses Odjer, ha consegnato il materiale ufficiale e i cesti natalizi alla formazione granata coordinata dal Villaggio di Esteban che disputerà il prossimo Campionato di Quarta Categoria.

L'iniziativa

Il Torneo, in partenza a febbraio 2020, è rivolto ad atleti con disabilità cognitivo-relazionale ed è promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Anche per la stagione 2019/20 l’U.S. Salernitana 1919 ha deciso di adottare due formazioni per il torneo di Quarta Categoria che saranno coordinate dal Villaggio di Esteban di Salerno e dalla Metacoop di Roma.

Le foto sono di Nicola Ianuale US Salernitana 1919

