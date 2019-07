Finto corriere truffa anziana a Villammare: indagano i carabinieri

Truffatori in azione nel Golfo di Policastro. Nella giornata di ieri un’anziana di 86 anni ha ricevuto una telefonata da un finto nipote che le chiedeva di ritirare un pacco a lui destinato.

Il fatto

La donna, quindi, ha consegnato 4500 euro al sedicente corriere che, però, non soddisfatto, ha cercato di estorcerle altri 7500 euro. Ma, proprio questa seconda richiesta, ha insospettito l’86enne che ha subito telefonato al figlio. A quel punto il truffatore è fuggito via. Sul posto sono giunti i carabinieri di Vibonati che hanno sequestrato il pacco in questione ed avviato le indagini.