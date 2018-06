Villammare, "caretta caretta" trovata morta in mare

Un’altra “caretta caretta” è stata trovata morta lungo le coste cilentane. Ieri pomeriggio la carcassa di un esemplare adulo è stata rinvenuta, capovolta, in mare a pochi metri dalla spiaggia di Villammare (frazione di Vibonati). L’esemplare non presentava alcuna ferita. Sul posto sono giunti gli animalisti e i militari della Capitaneria di Porto, che hanno preso in affidamento l'animale.