Turista cade dal lettino e rischia di annegare: salvato dai bagnanti

Paura, ieri, nello specchio d’acqua che bagna uno stabilimento balneare di Villammare (località di Vibonati), dove un uomo ha rischia di annegare.

Il salvataggio

Il turista - riporta Infocilento - era appoggiato su un lettino gonfiabile, lontano diversi metri dalla spiaggia, quando, improvvisamente è caduto in mare e in preda ad un attacco di panico ha iniziato a bere. A dare l’allarme è stata la moglie che ha chiesto l’aiuto degli altri bagnanti, i quali si sono tuffati per portarlo a riva. Qualche minuto dopo l’uomo si è ripreso ed è stato soccorso dal personale del lido.