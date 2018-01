Sul luogo della... rapina: il video dei Villa PerBene

I Villa PerBene ci riprovano. Dopo la finta rapina, la denuncia subita per procurato allarme e le spiegazioni al popolo del web, il terzetto di comici salernitani ha annunciato la pubblicazione del video nel supermercato di via San Leonardo dedicato ai sacchetti a 2 centesimi. "Ecco il video per il quale ci stavano arrestando", hanno scritto i Villa PerBene. I fan hanno gradito e qualcuno ha anche ironizzato: "Lo avete girato mentre eravate in Questura?". Col sorriso sulle labbra, come al solito, i comici hanno sdrammatizzato e proposto il video nel quale si fingono avventori del supermercato a spasso con il carrello e alle prese con il costoso sacchetto della spesa.