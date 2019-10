Alla scoperta del "Villapiana Country House" di Pellezzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’Eccellenza dell’accoglienza, Villapiana Country House, della famiglia Pierro, e’ una bellissima ed elegante location, immersa nella natura, tra giardini immensi, e vallate, una struttura ricettiva di turismo rurale, immersa in un bosco di castagni secolari a pochi minuti da Salerno, si estende su di una superficie di 14 ettari di terreno, su uno splendido rilievo collinare, situata nella Valle dell’Irno, in Via Piana a Coperchia di Pellezzano in provincia di Salerno. Sinergia tra natura e persone, c’è un accurata fattoria didattica, dove e possibile visitare tante specie animali, un vasto parcheggio al piano superiore ed inferiore, laghi, laghetti che fanno da sfondo sul porticciolo di legno, suggestivo e rilassante, c’è un enorme ristorante nel piano inferiore ben curato ed arredato nei dettagli con un personale pronto ad accogliere gli ospiti, dal direttore al maitre, ai camerieri,e sulle scale all’interno della villa troviamo un secondo ristorante con un enorme terrazzo e bar per accogliere i clienti, un enorme piscina aperta d’estate per tutti gli ospiti che gradiscono fare un bagno e divertirsi con gli amici in un posto raffinato ed elegante, dove regna la natura, l’armonia e il buon gusto, e c’è la zona alberghiera con 15 camere. Il Proprietario Massimo Pierro, insieme al papa’ Giovanni, la sorella Alessandra e il fratello Giampiero, e la squadra composta dal Direttore Raffaele Alfano, i camerieri, gli chef e il maitre di sala Bartolomeo Avossa. Dice il Proprietario Mssimo Pierro: l’accoglienza e’ la nostra specialita’, il cliente da noi si sente a casa, facciamo maggiormente banchettistica, siamo aperti la domenica a pranzo per la spicciolata, abbiamo 15 camere come struttura alberghiera, stiamo realizzando un nuovo ristorante aperto tutti i giorni per la spicciolata, e la nostra news, e’ la realizzazione di un Centro Benessere, una bella iniziativa che partira’ per dicembre-gennaio. Villapiana, si estende in 14 ettari di terreno, abbiamo una grande fattoria didattica di animali di specie diverse, composta da: Cavalli, asini, alpaca, lama, daini, falabella, i cavalli nani, galline, maialini, e le oche. In questa fattoria d’inverno organizziamo dei progetti con le scuole elementari, le maestre organizzano una giornata dedicata. Celebriamo feste, come: Matrimoni, Wedding, comunioni, battesimi, feste di laurea, feste private, compleanni, qualsiasi tipo di evento, sempre su prenotazioni. Oragizziamo la giornata della castagna, che quest’anno dovrebbe essere il giorno 3 novembre. Abbiamo all’interno della Villa, una struttura alberghiera con 15 camere matrimoniali, triple, belle, spaziose, che in piu’ stiamo aggiungendo servizio Centro Benessere e ristorazione particolare, alla ricerca della tradizione, i nostri chef che preparano piatti particolari diversi dalla cucina casareccia che gia’ abbiamo da sempre, gli chef: Elia Giuseppe, cura la banchettistica, Andrea Maiorino la spicciolata. In estate la nostra piscina e’ aperta tutti i giorni dal lunedi’ alla domenica, con un costo di 10 euro all’ingresso, con servizio bar, e ristorazione, sempre su prenotazione, facciamo accedere un massimo di 50 persone.