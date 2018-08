Vincenzo si sveglia dal coma: la Costiera Amalfitana è in festa

Vincenzo si è svegliato dal coma e la Costiera Amalfitana è in festa. Come riporta il sito il vescovado.it, apre gli occhi e scrive una lettera di ringraziamento, il il 17enne di Ravello che lo scorso 11 luglio era stato coinvolto in un incidente stradale ad Amalfi: un autobus in transito lo aveva schiacciato contro una ringhiera. Si erano attivati amici e conoscenti: tante preghiere ma anche la richiesta urgente di sangue per Vincenzo

La lettera

"Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine anche col pensiero - ha scritto -, quelle che hanno pregato per me, che hanno donato il loro sangue. Mi sono commosso. Sto un po' meglio grazie anche alla terapia. Ora devo mettermi solo in forze per affrontare un altro intervento. Grazie ancora a tutti"

