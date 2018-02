De Luca Junior indagato per corruzione, il Governatore: "Non vi preoccupate di queste effervescenze"

"Cari ragazzi, allargatevi per le interviste, ma non allargatevi troppo": così ha esordito questa mattina, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione di una conferenza tenuta a Salerno. La precisazione, probabilmente, avrebbe voluto evitare domande "scomode" in merito alla vicenda giudiziaria che sta interessando il figlio, Roberto De Luca, indagato per corruzione.

Il commento

Ma il quesito "temuto" è arrivato comunque da parte di un cronista, nel corso dell'incontro presso la sala Pasolini. Così il Governatore, preferendo non esprimere commenti, ha risposto: "Pensate alle nuove generazioni e agli asili nido, non vi preoccupate di queste effervescenze".