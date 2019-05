Vincenzo De Luca e i suoi primi 70 anni: compleanno trascorso al lavoro

Oggi, mercoledì 8 maggio, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca compie 70 anni e li festeggia immerso nei consueti impegni istituzionali. Agenda piena, in serata una cena in famiglia, con i figli e qualche fedelissimo.

I temi

Inevitabile, anche prima di spegnere le candeline, fare qualche riferimento, in compagnia dei rampolli Piero e Roberto ai temi di stringente attualità: le elezioni europee, il ritardo nell'inizio dei lavori al Crescent, il commissariamento della Sanità in Campania, la corsa- ormai all'orizzonte - per le elezioni regionali nel 2020 e magari la Salernitana sul ciglio del precipizio, alla disperata ricerca dei punti salvezza