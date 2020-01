Coronavirus, il governatore De Luca: "In Campania siamo pronti a gestire emergenza"

"Non si registra in Campania nessun caso di Coronavirus. I risultati delle analisi hanno escluso il contagio per la coppia di cittadini cinesi venuta in vacanza a Napoli. In ogni caso, siamo assolutamente pronti, come sanità campana, a gestire qualunque emergenza". Lo scrive il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un post pubblicato su facebook.

L'allerta

"Ieri abbiamo fatto una riunione con tutti i direttori generali delle Asl e non è emerso alcun tipo di problema - ha aggiunto il governatore -. Vogliamo lanciare un messaggio di responsabilità e di tranquillità a tutti i cittadini. Cercheremo nei prossimi giorni di dare come sistema regionale un’informazione centralizzata per evitare il diffondersi di notizie campate in aria".