De Luca in visita al Ruggi: "Servono 400 milioni per salvare l'ospedale"

"Servono 400 milioni di euro per evitare di confrontarci, tra quattro o cinque anni, con una sanità e una struttura ospedaliera penosa. Trovare 400 milioni di euro per il nuovo Ruggi è un evento storico per Salerno e la sua provincia. Bisogna partire subito, dobbiamo cominciare oggi. Se non lo faremo, rischiamo di avere un ospedale non al passo con i tempi, vecchio per impianti, tecnologie, norme antisismiche, un ospedale da chiudere. Dobbiamo fare presto". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita effettuata al Ruggi, in occasione della inaugurazione del Centro Stroke H24. Si tratta dell'unità multidisciplinare specializzata nella cura dell'Ictus. De Luca ha visitato il pronto soccorso, poi i reparti di Neuroradiologia e Neurologia ed ha preso informazioni sul “percorso Ictus” diagnostico-terapeutico-assistenziale che che garantisce interventi in tempi brevissimi.