Nocera Superiore: gioca 1 euro e vince 1 milione con MillionDAY

Ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti ed ha realizzato così il sogno di aggiudicarsi 1 milione di euro giocando solo 1 euro, un fortunato cittadino, a Nocera Superiore, il 12 aprile. MillionDAY, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, dunque, ha regalato la notevole somma di denaro al giocatore baciato dalla dea bendata.

I numeri

I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati 6, 10, 12, 18 e 25, presso la ricevitoria del sognor Diamante Calabrese, in via Roma 18, a Nocera Superiore. Curiosità.