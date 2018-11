La bea bendata bacia Salerno: vinti 43mila euro al Lotto

La dea bendata torna a baciare la città di Salerno. Ieri sera, infatti, si è registrata una vincita al gioco del Lotto presso il noto bar-tabacchi “Hilton", situato in via Generale Clark. Sulla ruota di Bari è stato centrato un terno: il fortunato giocatore si è portato a casa 43.700,00 Euro. Già in passato nel noto locale situato nella zona orientale del capoluogo si sono verificate importanti vincite alla lotteria.