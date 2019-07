SuperEnalotto: sfiorato il Jackpot, la dea bendata strizza l'occhiolino a Battipaglia

La dea bendata torna a strizzare l'occhiolino alla Campania: ieri sera due giocatori hanno sfiorato il Jackpot record e centrato due 5 da 32.358,39 euro ciascuno, comunica Agipronews. Una vincita al Superenalotto, infatti, è stata centrata al Tabacchi Soricelli di via Aldo Moro 95, a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, mentre l'altra è stata realizzata Battipaglia, in provincia di Salerno, al Vanny Tabacchi di via P. Baratta.

La curiosità

Il Jackpot, nel frattempo, vola a 190,4 milioni di euro, premio più alto al mondo e al primo posto delle vincite mai messe in palio dal SuperEnalotto. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.