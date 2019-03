Superenalotto: vinti quasi 50mila euro a Castel San Giorgio, Jackpot a un passo

Jackpot a un passo, al superenalotto: con i 5 vinti 49mila euro a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta e a Castel San Giorgio, nel salernitano. Il Jackpot è stato solo sfiorato da due giocatori in Campania nell’ultimo concorso, ma ognuno dei due si aggiudica 49mila euro.

La curiosità

Le schedine vincenti, riporta Agipronews, sono state convalidate a Castel San Giorgio (Tabacchi Picarella in via Lombardi 119) e a Santa Maria Capua Vetere (ricevitoria Fashion&Smoke in via Caserta 8). Il Jackpot adesso mette in palio 118,2 milioni di euro, il premio in palio più alto in Europa e il sesto nella storia del gioco. La sestina vincente manca dal 23 giugno dello scorso anno, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Campania l’ultimo Jackpot è quello da 18 milioni realizzato il 30 dicembre 2014 a Castellammare di Stabia. Curiosità.